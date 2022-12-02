У путіна відповіли на пропозицію Байдена про переговори: пєсков знову заплутався з метою кремля

У кремлі заявляють, що т.зв. "СВО" триватиме

Президент США Джо Байден, який неодноразово порушував тему переговорів Києва та Москви, заявив, що буде готовий розмовляти з президентом рф володимом путіним, якщо той виявить зацікавленість у припиненні війни в Україні. На заяву американського лідера відреагували у кремлі.

Прессекретар президента рф дмитро пєсков прокоментував слова Байдена і зазначив, що США ставлять неприйнятні умови. Про це повідомляє російське видання "Коммерсантъ".

"Він (Байден, — Ред.) сказав, що, перше, путін повинен піти з України. Він вважає, що це і є демонстрація і має бути демонстрацією того, що путін готовий до переговорів. … Сполучені Штати, як і раніше, не визнають нові території у складі російської федерації. І, звичайно, це суттєво ускладнює пошук якогось взаємного ґрунту. Ґрунту, можливого для взаємного обговорення", — сказав пєсков.

Також він підкреслив, що найкращим шляхом врегулювання ситуації в Україні в росії вважають дипломатію. При цьому ж він заявляє, що т.зв. "спеціальна військова операція" (саме так у кремлі називають війну. — Ред.) в Україні триватиме.

"Спеціальна військова операція триває. При цьому президент путін залишається відкритим для переговорів", — додав пєсков.

Нагадаємо, раніше відомий дипломат Володимир Огризко розповів, коли Україна зможе відновити переговори з росією, і назвав для цього головну умову.