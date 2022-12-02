Форма як в СРСР. Як російські військові мерзнуть на війні в Україні

Поки путін лякає українців зимою без тепла, російські солдати потрапили у свою народну казку "Морозко"

У цій війні у питанні військової форми українські захисники можуть розраховувати на допомогу волонтерів та західних країн-партнерів. Наприклад, допомогти зимовим одягом армії зголошувалися Канада, Норвегія, Литва.

А от російським військовим доводиться мерзнути у шедеврах свого текстильного виробництва, якість якого відкусила корупція. Або ж сподіватися на допомогу дружніх країн-аутсайдерів (фраза "форма з Північної Кореї" вже зігріває). Зима більше не грає на руку росії, як це вважалося раніше.

Що таке зимова форма армії рф

Зміни у російській формі після розпаду СРСР були суто косметичними, за часів володимира путіна дизайн переробляли тричі. Спойлер — за якістю вона мало відрізняється від радянської. Зимова форма виготовлена з матеріалу, який легко горить і погано ізолює тепло.

У 2008 році Анатолій Сердюков представив зимові офіцерські куртки за американськими ідеями. Від західних країн запозичили перенесення погонів з плечей на груди та рукава. З'явилися липучки, польові куртки отримали комір-стійку.

Міністр оборони рф сергій шойгу вніс найбільші зміни у зимову форму, тоді до неї увійшов вовняний светр. У 2012 році росіяни відмовилися від онучів (шматків тканими) на користь шкарпеток. Тоді ж ввели принцип багатошаровості.

Комплект польової форми одягу однаковий як для солдатів, так і для офіцерів: кілька видів курток, жилет, берет, балаклава та 3 види взуття.

У росіян є лише два комплекти для умов, коли температура вище 15 градусів за Цельсієм і коли вона опускається нижче цього рівня. Нова форма виготовлена ​​із суміші 65% з бавовни та 35% з полімерних матеріалів. Зимова білизна: футболка, довгі боксери і штани.

Проблема в тому, що куртки все ще утеплені прокладкою, тому вони громіздкі та сковують рухи. Тому головна проблема росіян – низька якість уніформи та погані матеріали. Особливо це стосується захисту від вологи, низьких температур і вогню.

Місяць використання цього обмундирування робить його кандидатом на викидання у смітник. А солдати, які потрапили в полон, були більше схожі на безхатьків.

Деякі ходять у літньому

Військовий із 80-ї окремої мотострілецької бригади Мурманської обл. розповів "7x7", що близько 100 осіб лишилися на фронті без зимової форми. За документами цю форму їм видали ще влітку, але "ротний списав її на бойові втрати".

Рух "Весна" цитує дружину одного з призовників із Наро-Фомінська, яка розповіла, що її чоловіка кинули на передову в Луганську область в осінній формі. На фронті військові опинилися без речей та зброї, бо КАМАЗ із необхідним виїхав раніше і зник — досі невідомо, де він знаходиться.

Російське керівництво проблему частково визнає. У жовтні депутат держдуми росії Андрій Колесник запропонував видавати мобілізованим куртки-ватники. Мовляв, сучасна форма у морози перетворюється на скло.

"Попереду зима, раніше у "ватниках" воювали, вони й зручніші. Наші "ватники" були прокладені, прошиті, багато німців ними потім користувалися. Тим більше, нас х*хли ватниками називають, нехай спробують, що таке "ватники", — заявив депутат.

Що точно відомо про ватники — це про їхню легкозаймистість.

За даними джерел Radio Free Asia, три фабрики у столиці Північної Кореї, Пхеньяні, виробляють велику кількість зимової форми, спідньої білизни та взуття для російських солдатів. Використовують російську сировину, експортують вантажним поїздом. Експорт текстилю з Північної Кореї заборонений Радбезом ООН у 2017 році.

Також росіяни звернулися за допомогою до Білорусі, розповідали білоруські опозиціонери. Низка білоруських підприємств зараз почала шити зимовий одяг для російської армії.

Скигління у соцмережах

Погано оснащені російські призовники почали публікувати відео, на яких жаліються, що їм не вистачає теплого зимового спорядження та гарячої їжі.

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