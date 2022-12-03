Пропагандисти кремля згадали про старий фейк про ЗСУ: у мережі сміються

Стару байку повторило одне з головних видань росії

Російські пропагандисти знову почали розповсюджувати фейкову інформацію щодо дій Збройних сил України. Так своїй аудиторії вони повідомили, що українці нібито посилають у бій танки-камікадзе із завареними люками.

Примітно, що ця історія бродила мережею і раніше, але зазвичай її роздмухували дрібні військкори. Тепер же росіян слідом за диктатором володимиром путіним вирішив нагодувати дезінформацією один із головних рупорів кремлівської пропаганди "РІА новини".

Так пропагандисти повідомили про те, що отримали інформацію, ніби українським танкістам заварюють люки, щоб ті не могли покинути танк. Вони стверджують, що нібито таким чином українських військових перетворюють на смертників.

При цьому росіянам знову хочуть переконати, що українські екіпажі не хочуть воювати, і вирушають на російські позиції, де їх "шляхетно рятують" від вірної смерті російські окупанти.

Користувачі мережі, втім, вірити подібному маренню не стали.

Як відомо, із самого початку війни росіяни використали свою пропаганду, щоб демонізувати українських військових. Так нещодавно пропагандисти повідомили чергову казку про те, що в Ізюмі бійці ЗСУ обробляли дітей, щоб далі продавати їх "на органи".