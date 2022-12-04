У росії триває низка "хлопків": вибух зруйнував житлову багатоповерхівку в Нижньовартовську (відео)

Повідомляється про кількох загиблих та постраждалих

Низка вибухів і пожеж у росії триває, цього разу інцидент трапився у п’ятиповерховому будинку в Нижньовартовську. Внаслідок вибуху газового балона частина будівлі завалилася.

Як повідомляє місцеве видання N1, вибух стався на вулиці Миру, 6-А, згідно з офіційною попередньою інформацією госпіталізація знадобилася 10 мешканцям, а ще 52 евакуювали.

Рятувальні роботи продовжуються та існують підозри, що під завалами продовжують залишатися люди.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух газового балона стався, коли на другому поверсі проводилися роботи з натягу стель. Сама будівля не газифікована, а роботи ускладнюються тим, що у місті зараз -22 градуси.

Також у деяких телеграм-каналах з’являлася інформація про те, що загинуло п’ятеро людей, проте місцева влада інформацію не підтверджує, але й не спростовує.

Як повідомлялося раніше, 30 листопада в Брянській області сталася масштабна пожежа на нафтобазі, після чого в мережі одразу почали будувати версії про нібито удар українського безпілотника.

Пізніше того ж дня надійшла інформація про те, що Пермі спалахнула одна з найбільших теплоелектроцентралей (ТЕЦ), розташована на території Індустріального району.