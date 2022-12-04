Вибух у Нижньовартовську: кількість загиблих зростає, під завалами можуть залишатися люди

Причиною вибуху швидше за все став газовий балон

Число загиблих від вибуху в житловій п’ятиповерхівці в російському Нижньовартовську зросло, проте розбір завалів ще не закінчено.

Як інформують російські ЗМІ, в МНС оприлюднили свіжу інформацію про жертв. Як повідомляється, з-під завалів дістали тіла шести загиблих, ще чотирьох людей госпіталізовано з пораненнями.

При цьому телеграм-канал 112 повідомляє про п’ятьох постраждалих, троє з них перебувають у важкому стані.

Тим часом у міській мерії повідомили, що найбільш вірогідною версією причини події є неправильна експлуатація газового обладнання.

При цьому один із місцевих мешканців Сергій Костенюк розповів, що не може знайти невістку з дитиною, яка проживала у цьому будинку.

"Зв’язку з ними немає. До лікарні вже з’їздили. Зараз інформації про них ні в кого немає. Ніхто нічого не знає", — сказав чоловік, додавши, що вони жили в сусідньому під’їзді біля місця вибуху.

Як повідомлялося раніше, днями в російській столиці спалахнула масштабна пожежа на даху Мікоянівського м’ясокомбінату, на його гасіння довелося кинути сотню пожежників три десятки одиниць спеціальної техніки.