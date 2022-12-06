"Це питання виживання путіна": Романенко розповів про важливе поповнення армії окупантів

Вороже військо поповниться озброєнням та солдатами

Російська армія найближчим часом серйозно посилиться — на фронт продовжують прибувати мобілізовані солдати. Також, щоб компенсувати брак озброєння, росія виводить його з Сирії.

Таку думку висловив OBOZREVATEL генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко. "путін кинув на цю війну все, це питання його виживання", — зазначив він.

Романенко додав, що в Сирії за повітряну частину збройних сил рф відповідав саме Сергій Суровікін, який командує російським угрупуванням вторгнення в Україну. Тоді ця частина відіграла важливу роль. Із Сирії вже вивезли ракети С-300, їх могли провезти через Туреччину. Вивезення всього серйозного озброєння продовжується — це ракети, літаки, ЗРК "земля-земля". "У Росії там багато ракет, до 6 тисяч", — зазначає Романенко.

Але не лише ракети посилять армію окупанта, додає генерал-лейтенант, а й маса солдатів, яку кидають на фронт. Навіть погано навчені та екіпіровані вони слугують принципу навали. Якщо є кошти і люди — росія їх використовує, не зважаючи на величезні втрати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії в останні дві доби сталося кілька масштабних вибухів та пожеж на аеродромах у тилу. Вдалося пошкодити як мінімум один літак на аеродромі "Енгельс-2", звідки бомбардувальники злітають для атаки по Україні.