Аеродроми росії дійсно атакували українські безпілотники — NYT дізналася деталі

Атаку дронів вже назвали однією з найзухваліших

П’ятого грудня пролунали вибухи на двох російських аеродромах — Дягілєво під Рязанню та "Енгельс-2" під Саратовом. З посиланням на джерела в Міноборони Росії та українського чиновника The New York Times повідомляє, що безпілотників було запущено з території України.

Журналісти пишуть, що один із ударів був завданий "за допомогою спецпідрозділів поблизу бази, які допомагали наводити безпілотники на ціль". Видання називає це "найзухвалішою атакою на російську територію за 9 місяців війни".

За кордоном переконані: за допомогою таких вибухів Україна вирішила показати, що готова атакувати глибокий російський тил, тим самим підвищуючи ставки у війні. До того ж, подібний удар безпілотниками став чудовою демонстрацією можливостей ЗСУ вражати цілі ворога на дуже великій відстані.

Згідно з наявними знімками, на "Енгельс-2" було пошкоджено один російський літак. На Дягілєві — згорів бензовоз і загинули люди. Незабаром "бавовну" підхопив і аеродром у Курську.

Утім, попри удари по російських аеродромах, в окупантів залишається ще чимало бомбардувальників, які можуть атакувати Україну. Найближчим часом може збільшитися і кількість ракет. Їх росіяни планують перевезти з Сирії.