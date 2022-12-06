Російський строковик, який застрелив 8 товаришів по службі, з в’язниці попросився до ПВК "Вагнера"

Ув’язнений записався у добровольці, коли представники ПВК "Вагнера" приїжджали до колонії

Раміль Шамсутдинов, який у 2019 році вчинив масове вбивство в Горному та був засуджений до 24,6 року позбавлення волі, попросився до ПВК "Вагнера".

Як повідомляє популярний Telegram-канал Baza, посилаючись на власні джерела, Шамсутдинов записався у добровольці на так звану "спецоперацію", коли до тюменської виправної колонії, де він відбуває покарання, приїжджали представники ПВК "Вагнера".

Зазначається, що ув’язненого внесли до списку, проте "вагнерівці" так і не взяли його, коли приїжджали до колонії вдруге забирати добровольців. Вони нібито послалися на те, що людей у них вистачає і Шамсутдинов поки що їм не потрібен. При цьому інші ув’язнені, які добровільно погодилися взяти участь у війні в Україні, з колонії вже поїхали всі.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2019 року солдат-строковик Раміль Шамсутдінов відкрив вогонь автомата АК-74М під час зміни варти по військовослужбовцям, що здає і приймає зміну. Кривавий інцидент трапився у військовій частині 54160, розташованій у ЗАТО Горний Забайкальського краю. Він застрелив шістьох солдатів та двох офіцерів. Ще двоє людей отримали поранення.

Після стрілянини Раміль Шамсутдинов здався, а потім пояснив, що пішов на такий крок через "дідівщину" та знущання з боку військовослужбовців над ним.

Наприкінці 2020 року Шамсутдинова було визнано винним у масовому вбивстві. 2021 року суд виніс йому покарання у вигляді 24 років та шести місяців колонії суворого режиму. Зазначимо, що спочатку обвинувачення просило для Шамсутдинова довічне ув’язнення, але присяжні попросили для нього поблажливості.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло про те, що в серпні з’явилася інформація про те, що на війну в Україну в росії набирають ув’язнених із в’язниць. Незабаром цьому з’явився доказ. У мережу потрапило відео, на якому людина, схожа на главу російської ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, персонально набирає найманців у російських в’язницях.