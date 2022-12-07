"Гострий дефіцит зброї": росія знову просить допомоги у Ірану, і не лише безпілотники

рф має намір покрити гострий дефіцит власного озброєння

Для продовження війни в Україні росія планує поповнити запаси свого озброєння балістичними ракетами та безпілотниками за допомогою Ірану. Після масованих атак, які загарбники здійснювали мирними українськими містами, ракет у рф стає все менше і менше.

Інформагентство DPA, посилаючись на неназвані дипломатичні джерела в Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку, повідомляє, що росія знову замовила зброю в Ірану.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет і ракет до росії", — розповів співрозмовник агентства.

Наголошується, що йдеться про кілька сотень ракет і дронів. Однак окупантам вони ще не були доставлені.

"Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень", — підкреслило джерело.

Нагадаємо, що раніше іранська влада заперечувала постачання будь-якого озброєння для російської армії. Офіційні особи Ірану заявляють, що зберігають нейтралітет у російсько-українській війні. Проте українській розвідці вдалося знайти інформацію, що свідчить про те, що Іран постачав росії дрони вже після початку повномасштабної війни.