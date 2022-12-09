путін образився на меркель і пошкодував, що не вторгся в Україну раніше — у Зеленського відповіли

За словами путіна, росію всі обманювали.

Президент країни-агресора володимир путін вкотре вибухнув цинічними заявами з приводу війни в Україні і наскаржився, що всі нібито обманювали росію.

Як передають російські ЗМІ, під час прес-конференції за підсумками саміту ЄАЕС путін заявив, що так звана "спецоперація" йде за планом, і її, за словами диктатора, і зовсім потрібно було починати раніше, але в Росії нібито чекали на виконання "Мінських угод" ".

"росія мала раніше розпочинати "операцію" в Україні, але розраховувала домовитися в рамках "Мінських угод", — сказав путін.

При цьому диктатор дав зрозуміти, що виводити війська з України не збирається.

"Усім учасникам процесу врегулювання в Україні доведеться погодитись з реаліями "на землі", — стверджує кремлівський лідер.

Крім того, путін заявив, що розчарований поведінкою керівництва Німеччини, зокрема він поскаржився на екс-канцлера Німеччини Меркель. Мовляв, Німеччина та Захід загалом не хотіли, щоб Мінські угоди були виконані і тому нібито москву "обманювали" протягом усіх 7 років.

"Я розчарований коментарями Меркель щодо мінських угод. Не очікував на це почути від колишнього федерального канцлера. Виявляється, всі ці мінські угоди ніхто не збирався виконувати. Сенс був тільки в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати її до бойових дій", — сказав путін .

На висловлювання глави кремля вже встигли відреагувати в Україні. Так, наприклад, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи слова путіну про те, що війну треба було розпочинати раніше, зазначив, що росії доведеться навчитися поважати міжнародне право.

"Путін не шкодує, що почав геноцид України, а шкодує, що не почав раніше. Хороше нагадування всім фанатам компромісу з дияволом, з ким вони мають справу. росії доведеться навчитися поважати міжнародне право та прийняти реалії "на землі". Вони відповідатимуть її кордонів 1991 року", — пише Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кремлівський диктатор путін зібрався побудувати нове місто на тимчасово окупованій території України.

Також ми повідомляли про те, що в Росії мають намір вкотре окупувати міста, які звільнили ЗСУ.