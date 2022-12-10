"Все йде по плану": у росії 12-річний хлопчик отримав повістку

Не уникнути мобілізація там вже нікому

Мобілізація в росії продовжує "йти по плану" — тепер у військкомат потрібно з'являтися навть тим, хто ще не досяг повноліття. Цього разу під удар попав хлопчик з Канську, Красноярського краю. Йому 12 років, і він отримав повістку.

Про це повідомили в спільноті "ВКонтакте" "ЧП Канск". Жителі міста були шоковані тим, що сталося. При цьому в коментарях з'явилися й ті, хто мав схожий досвід, — їхнім дітям також приходили повістки. Ймовірно, що документ мав прийти повнолітньому чоловіку з тим самим ім'ям.

Пост у спільноті

До того ж користувачі мережі довго не чекали і вже почали жартувати про те, що сталося. Вони пропонують свої варіанти того, навіщо російські діти потрібні армії на полі бою. Крім того, українці нагадують про цілі так званої "спецоперації" і жартують про те, що окупантські війська планують вже йти до Берліна, тому немає часу вирішувати, кого треба мобілізувати, а кого — ні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі активно обговорюють ролик, який випустили в росії, із засудженням тих чоловіків, які виїхали за кордон, щоб уникнути мобілізації в армію рф.