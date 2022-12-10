путін все частіше з'являється на публіці: західні ЗМІ дізналися причину

Лідер рф має вкрай очевидну потребу продемонструвати, що він здоровий, пильний і контролює ситуацію

Російський президент володимир путін, якому в Україні пророкують вкрай похмуре майбутнє, своїми частими появами на публіці намагається показати, що контролює ситуацію у росії.

Як пише газета The New York Times, останнім часом, попри невдачі рф на фронті, російський диктатор почав більше з'являтися на публіці, показуючи таким чином громадськості, що пильно стежить та упевнено контролює ситуацію, що склалася.

Видання зазначає, що лише за останній тиждень путін встиг провести одразу кілька заходів за своєї участі. Професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов, оцінивши дії диктатора, зробив висновок, що лідер рф своїми діями хоче доказати усім, що "продовжує контролювати ситуацію". Першочергово це меседж він посилає правлячим колам у росії.

"Коли путін так багато говорить, не так важливо, що він говорить, адже деякі його висловлювання цього тижня були яскравим свідченням зацикленості президента на просуванні власного політичного курсу. Наприклад, на засіданні СПЛ путін розповів про "націоналістичні елементи" у Польщі, які "сплять і бачать повернути так звані свої історичні території": тобто забрати частину Західної України. Тим самим він повторив заяви голови СЗР сергія наришкіна, який не наводив підтверджень своїм словам", — пише NYT.

У статті наголошують, що в умовах автократії саме слова володимира путіна дають чітке усвідомлення російської політики. З огляду на це, на минулому тижні він не озвучив навіть жодного натяку на те, що у собі невпевнений. Так, він назвав захоплення нових територій результатом "спецоперації" і знову порівняв себе з Петром I, заявивши, що Азовське море стало внутрішнім морем росії.

Що стосується бесіди, яка проводилася у кремлі після нагородження учасників так званої "спецоперації" теж була свого роду посланням, адже путін виглядав дуже розслабленим. Він тримав у руках келих шампанського, хоча зазвичай центральними елементами його іміджу були саме самовладання та тверезість. Голосов переконаний, що такий хід диктатора був досить ефективною "показухою" для кремлівських політтехнологів:

"путіну треба показати публіці, що все йде добре, що він може говорити про те, що відбувається, із задоволенням", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент росії володимир путін заявив про свої плани збудувати нове місто на окупованій частині на півдні України. Мова йде курорт на півдні Генічеського району Херсонської області під назвою "Арбатська стрілка".