"Легенда Чеченської війни" вирушив воювати в Україну? У мережі пояснили, як його зустрінуть

Користувачі мережі розповіли, що чекає на "легенду" в Україні

Росіяни поширили інформацію про те, що у повномасштабній війні в Україні бере участь російський офіцер Олексій Єфентьєв, відоміший як "Гюрза". Раніше він воював в Афганістані, Азербайджані, Нагірному Карабаху, але став відомим завдяки своїй участі у війні в Чечні — на російському ТБ виходили сюжети про нього.

Так, 6 грудня у відомому пропагандистському Telegram-каналі з’явилася інформація про те, що "Гюрза" приїхав воювати в Україну. Автор наголосив, що нібито знає подробиці, але розголошувати їх не буде.

Водночас інший популярний російський Telegram-канал цю інформацію спростував, додавши, що Єфентьєв знаходиться в росії та на фронт не збирається через стан свого здоров’я, а також низку інших причин.

Проте, українці в соцмережах висловили готовність зустріти й цього "героя" з рф. Користувачі зазначили, що в цій війні на нього чекає лише одна доля.

Довідково: Єфентьєв Олексій — російський офіцер, який виконував бойові завдання в Афганістані, Азербайджані, Нагірному Карабаху, Чечні та Косові. У 1996 році він був начальником одного з найбоєздатніших підрозділів російських військ у Чечні. Під час Першої Чеченської війни його позивний "Гюрза" був досить відомим.

Єфентьєв чотири рази представлявся до звання Героя рф, але так його і не отримав. Крім того, він був героєм безлічі телепередач і є прототипом "Гюрзи" у фільмі Олександра Невзорова "Чистилище".

Нагадаємо, що раніше скандальний російський чиновник поїхав "воювати проти НАТО" у західному екіпіруванні. З російського екіпірування у чиновника знайшли лише шолом.