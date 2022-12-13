пєсков різко висловився про виведення військ та переговори з Україною

Представник кремля вважає, що українській стороні необхідно "брати до уваги нові реалії"

Речник президента росії дмитро пєсков заявив, що москва вважає кроки Києва до миру "кроками до продовження бойових дій" в Україні. А що стосується головної умови української сторони для повернення до переговорного процесу — виведення російських військ з українських територій, то путінський поплічник наголосив, що "про це не може бути й мови".

Як у вівторок, 13 грудня, повідомляють росЗМІ, представник кремля у своїй промові вкотре звернувся до Києва із закликом "брати до уваги нові реалії".

"Українській стороні необхідно брати до уваги ті реалії, які склалися за весь цей час. Ці реалії говорять про те, що у рф з'явилися нові суб'єкти. З'явилися вони в результаті референдумів, які пройшли на цих територіях. Без урахування цих нових реалій, будь-яке просування вперед неможливе" — сказав він.

Крім того, речник президента володимира путіна прокоментував й "три кроки" України до миру, які на саміті "Великої двадцятки" (G7) озвучив Володимир Зеленський. За словами пєскова, ці кроки лише потягнуть за собою ескалацію військового конфлікту.

"Це три кроки до продовження бойових дій", — підсумував він.

Що стосується питання стосовно ймовірності виведення російських військ з територій України до кінця року, то кремлівський речник наголосив, що "про це не може бути й мови".

Варто нагадати, що раніше президент України Володимир Зеленський назвав кроки до закінчення бойових дій на українських територіях, а саме:

постачання Україні сучасної військової техніки;

наданням Києву підтримки у фінансовій, енергетичній та соціальній стабільності;

виконання "формули миру".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр закордонних справ рф сергій лавров виступив із черговою заявою щодо мирних переговорів з Україною, в якій наголосив, що кремль готові обговорити "серйозні пропозиції" з приводу завершення російсько-української війни, однак Київ повинен враховувати інтереси москви.