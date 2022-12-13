Інтерв’ю тепер швидко видаляють з мережі

Пропагандистське телебачення росії спіймало облизня при спробі показати історію про "героя росії", що мужньо переніс український полон.

Місцевий канал "Лабытнанги-ТВ" взяв інтерв’ю у контрактника Михайла Радигіна. Але чоловік на відео у яскравих подробицях розписав втечу російських військових від ЗСУ під Харковом і розкрив "військову таємницю" про те, що професійних військових на передовій мало.

На феєричний провал звернула увагу головна редакторка Kit (медіарозсилки від творців російської "Медузи") Ганна Чесова. Зараз телеканал вже видалив інтерв’ю, яке розмістив увечері 12 грудня. Розповідаємо, про що йде мова.

Телеканал вже видалив інтерв’ю

Головні моменти з інтерв’ю Радигіна

Головний герой інтерв’ю — колишній міліціонер, капітан у відставці Михайло Радигін. На початку відео ведуча "Лабытнанги-ТВ" пафосно розповідає, що Радигін вступив на службу за контрактом і вирушив в Україну в серпні (не уточнює навіщо).

Журналістка каже, що у перші ж дні він потрапив під обстріл, отримав поранення та, перемагаючи біль, кілька годин ніс на собі товариша, що знепритомнів. Потім росіян схопили українські військові.

Однак сам Радигін розповідає, що його шлях на війну в Україну почався з мотивів трохи швидше вийти на пенсію. Він уточнює, що спочатку був у тилу. Його задача була копати окопи та носити коробки, як і обіцяли. А потім різко потрапив на передову.

"Нас відправили різко до цієї області… Харківської… І пішов наступ, пішли війська регулярні їхні, а тут ми, тиловики. Ми не військові, там військових на пальцях перерахувати, всі розбіглися хто куди", — розповідає Радигін.

За словами Радигіна, він потрапив під мінометний обстріл, коли військових приїхав забирати танк. Прилетів снаряд просто під ноги, його поранило в обличчя.

"Хто сидів поруч, чоловік, з ким у полон потрапив — у нього був уламок в обличчі. Третьому ноги перебило. Решта не встигла залізти на сам танк. Тяжких (поранених, — ред.) як могли перемотували — у кого що відірвано. У багатьох була істерика — починали бігати та стріляти у повітря", — продовжує військовий.

Потім їх виявили ЗСУ та взяли у полон. Чоловік стверджує, що умови та ставлення у полоні було нормальним, нікого не били. Але згодом в інтерв’ю з’являється міфічний "Правий сектор", якому нібито передали полонених. За словами Радигіна, ті "просто били, сміялися".

Потім його доправили до харківського СІЗО, потім до Києва, а звідти до табору на Львівщину.

Контрактник зазначає, що полонених у таборі годували тричі на день, але скаржиться на несмачну торішню картоплю.

Також Радигін зізнався, що до табору постійно приїжджали іноземні репортери — англійці, австралійці, канадці та цікавилися умовами утримання. Радигін додав, що у таборі скрізь є камери та діють Женевські конвенції. Він мав спеціальну форму і предмети гігієни.

"У них там конвенція ця Женевська працює, вони зачитували нам наші права. У них все це, за словами кореспондентів, відстежується в режимі онлайн, щоб нічого з нами не було", — наголосив Радигін.

З полону він повернувся в листопаді. Але вийти одразу не зміг — у Москві його тримали три тижні в казармі та допитували.

У соцмережах сміються з того, що відео, яке розвінчує всі міфи пропаганди, взагалі опублікували.

Це випадок кардинально відрізняється від тенденцій, бо зазвичай російські військові після повернення з полону додому дивують вигаданими історіями, які потім публікують прокремлівські ЗМІ.

На такій брехні неодноразово ловили солдатів, які добровільно давали інтерв’ю Володимиру Золкіну. В Україні полонені розкаювалися, а після повернення на батьківщину розповідають, ніби "фашизм дійсно присутній в Україні". Один із полонених росіян розповів РосЗМІ, що отримував лише дві ложки каші, а ще його "постійно принижували". Полонені розповідали, що їм не дозволяли дзвонити додому. Хоча на відео вони спілкувалися з рідними.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни здавалися в полон за два бутерброди.