"Самозаймання" та "бавовна" продовжуватимуться, поки не згорить все

В останні тижні все частіше чути про пожежі та "бавовну" на території росії, — такі інциденти траплятимуться дедалі частіше, доки не згорить вся Москва.

Таку думку в ефірі єдиного телемарафону увечері 13 грудня озвучив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Те, що у них там відбувається на росії, повірте, воно тільки збільшуватиметься з кожним тижнем", — підкреслив Данілов.

Він додав, що не може розповісти, хто причетний до інцидентів, проте озвучив похмурий прогноз для росіян: "Воно буде палати і горіти, доки не згорить вся Москва, що обов’язково станеться у наші з вами дні".

Як повідомляв "Телеграф", на початку грудня стало відомо відразу про шквал "бавовни" на аеродромах під Саратовом, Рязанню та Курском.

9 грудня горів і вибухав великий торговий центр "Мега Хімки" в Москві, — він вигорів практично повністю за лічені години. Тоді ж спалахнув шинний завод у Барнаулі Алтайського краю росії.

А 12 грудня горів ТЦ "Стройпарк" у Підмосков’ї.