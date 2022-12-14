Російський HIMARS? У мережі сміються з нового "винаходу" окупантів (фото, відео)

Користувачі мережі жартують, що у росії спробували створити свій HIMARS, але щось пішло не за планом

Поки Україна продовжує отримувати сучасну зброю від союзників, у росії вирішили не відставати та створювати нові "аналоговнєт". Фото чергового "винаходу" російської армії опублікували у мережі.

Так, у росії на трасі М4 помітили пікапи на яких встановлено стрілецьку зброю. Про це повідомляється в одному із Telegram-каналів.

"Чекаємо на апгрейд буханця. Бійся, НАТО?", — зазначає автор поста.

У мережі вже встигли відреагувати на російське "винахід" для війни в Україні. Користувачі зазначили, що у росії вирішили зробити свої HIMARS.

Варто зазначити, що тема РСЗВ HIMARS є болісною для росіян, оскільки окупаційна армія не здатна протистояти їм. У зв’язку з цим російським чиновникам доводилося вдаватися до брехні про нібито знищення цих систем в Україні. Проте їхні фейки швидко викрили.

Також користувачі припустили, що в росії спробували зробити аналог бандеромобілів, які від початку війни дуже лякали російське керівництво.

Нагадаємо, що раніше росіяни зганьбилися зі своїм новим безпілотником. Як виявилося, російський концерн зробив дрон із китайських запчастин, назвавши його власною розробкою.