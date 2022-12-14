У кремлі відповіли на питання про новорічне перемир’я на фронті

Цілком ймовірно, що росіяни сподіваються отримати невеликий перепочинок

Можливість мирного врегулювання війни між Україною та росією наразі є нульовою. Поки на Заході попереджають про небезпеку переговорів із кремлівськими політиками, пропутинські чиновники відмовляються від ідеї новорічного перемир’я. Водночас Україна про подібне навіть не заїкалася — тема вперше спливла саме в Москві.

Як повідомляють росЗМІ, про подібне першим заговорив прессекретар путіна дмитро пєсков. У нього поцікавилися, чи не виступав офіційний Київ із подібною ініціативою і що думають про ймовірне припинення вогню у Кремлі.

За словами Пєскова, таких пропозицій українська сторона не надавала. Відповідно немає і обговорень подібної теми серед російських політиків.

Цікаво, що така риторика у пропагандистів почалася після того, як президент Володимир Зеленський запропонував Москві дещо інший варіант розвитку подій. Нагадаємо, що під час звернень до лідерів G7 очільник держави заявив: Кремль міг би показати, що готовий відмовитись від агресії, вивівши війська з України на Різдво. При цьому ні про яке перемир’я і не йшлося. Не виключено, що росіяни намагаються зіграти на цій темі, щоб отримати незначний перепочинок на фронті.

Додамо, що нині Зеленський також не бачить сенсу у проведенні переговорів з путіним, адже той не демонструє жодних зрушень у розумінні того, що відбувається на війні.