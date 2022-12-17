Будете служити 2 роки: у росії військком наробив галасу заявою

Наразі не зрозуміло, чи могла б бути заявлена військкомом інформація секретною

На тлі очевидного продовження програшів у війні з Україною, російське керівництво вирішило внести деякі зміни до служби своїх військових. Так, російське Міністерство оборони начебто подовжило військову службу по призову з 1,5 років до двох.

Про це повідомив військовий комісар Дмитрівського міського округу Московської області Михайло Фотін. За його словами, навесні термін служби змінять до 1,5 року, щоб підготуватися до перехідного періоду. Далі росіяни служитимуть по два роки. Він заявив, що це пов'язано з тим, що "сусіди росії вступають до НАТО".

"Громадяни, призвані навесні, служитимуть півтора роки, а призвані восени 2023 року будуть служити вже два роки", — сказав Фотін в ефірі "Дмитров ТБ", посилаючись на "офіційну інформацію" від військового комісара Московської області.

Проте дуже скоро відео із цією заявою видалили. Журналісти видання Msk1.ru додзвонилися до Фотіна за коментарями про сюжет і він відповів: "Я там багато, що сказав. Все залежить від того як змонтували. По-різному можна змонтувати матеріал, який ви отримуєте". У розмові з виданням Baza військком додав, що це відео "загалом дворічної давності".

Пізніше з'явилося спростування, підписане військкомом Московської області Олексієм Астаховим, у Telegram-каналі Міноборони рф. Він заявив, що "у цей час будь-яких змін законодавства російської федерації в частині, що стосується зміни термінів військової служби на заклик, Міноборони росії не пропонується".

Звернення Фотіна, яке було видалено

Як повідомляв "Телеграф" раніше, наразі росіяни перекидають на Донбас найкращих російських бійців з-під Херсона — на новомобілізованих там вони розраховувати не можуть.