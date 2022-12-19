"Вбивці, ви розбомбили його": у росії школярка "зіпсувала" інсталяцію, присвячену Маріуполю

У Росії прибрали скульптуру присвячену Маріуполю

На Палацовій площі в російському Санкт-Петербурзі встановили інсталяцію у вигляді сердець на честь побратимства з Маріуполем. Однак, як показала практика, конструкція не прижилася, і її сором’язливо почали розбирати.

Як повідомляє видання Nexta, через кілька днів після встановлення на конструкції, присвяченій українському Маріуполю, який окупанти практично повністю знищили та окупували під час вторгнення в Україну, з’явився напис "Вбивці, ви розбомбили його. Юди". Після того, що сталося, влада міста почала розбирати інсталяцію, а зараз вона вже повністю прибрана з площі.

За даними ЗМІ, у "оскверненні" інсталяції підозрюється 17-річна місцева мешканка. Тепер школярці загрожує стаття про "дискредитацію" російської армії.

При цьому, за повідомленням місцевого Telegram-каналу "Ротонда", росіяни не збираються відмовлятися від ідеї встановлення цинічної скульптури. Посилаючись на слова співробітників, які займалися розбором конструкції, автори посту заявляють, що з площі приберуть лише частину, яка була розписана, а сам каркас залишиться стояти.

"Самі панелі відвезуть на ремонт, а потім повернуть назад. Ймовірно, полагодити їх зможуть вже завтра", — йдеться у повідомленні.

Видання "Радіо Свобода" пише, що незабаром після окупації Маріуполя влада Санкт-Петербурга оголосила, що Петербург і Маріуполь будуть "містами-побратимами". Встановлена на Палацовій площі інсталяція зображала два переплетені серця — велике з написом "Санкт-Петербург" і маленьке з написом "Маріуполь". Одна з таких скульптур, як стверджується, раніше була встановлена й у самому Маріуполі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російській Твері "патріоти" прикрасили ялинку "ворогами народу".

Також ми писали про те, що мешканця міста Чита (Росія) оштрафували за сон про Зеленського.