"Знищити на підльоті": росіяни в істериці через постачання Україні систем Patriot

"Миролюбні" російські громадяни пропонують своїй армії розчехлити ядерну зброю, побоюючись поставок нового озброєння для ЗСУ

Україна нарешті може отримати від США зенітно-ракетні комплекси Patriot, які допоможуть краще "закрити небо". Найімовірніше, Київ може розраховувати на передачу однієї батареї подібного озброєння, яка складається з чотирьох-восьми установок. Громадяни країни-агресора вже почали розводити істерику в соцмережах, вимагаючи від своєї армії розбити нові поставки або використати зброю масової поразки.

"Телеграф" дослідив реакції росіян на передбачувану допомогу Україні. Варто зазначити, що багато користувачів у характерній для росіян манері досі не вірять, що ЗСУ значно краще діють на полі бою, а окупанти — програють.

Судячи із загальної озлобленості коментаторів, кремлівська пропаганда чудово справляється з поставленим завданням. Російські громадяни висловлюються за знищення українців, вигадані "денацифікацію та демілітаризацію", а також пропонують оголосити війну Європі та США.

Дехто з них стверджує, нібито жодних "Патріотів" Україна не отримає, а весь шум довкола нібито нового постачання зброї — лише прикриття "втечі" Володимира Зеленського до "бункеру Вашингтона".

Очевидно, власний лідер та його любов до хованок у підземних будівлях серйозно зміцнила віру звичайних росіян в те, що так діє кожен очільник держави. При цьому лише напередодні Зеленський побував у Бахмуті Донецької області, який знаходиться біля лінії фронту.

В Америку політик також справді вирушив, про що офіційно повідомили вранці 21 грудня. Це перший закордонний візит президента України за час повномасштабного вторгнення — до цього Володимир Зеленський відмовлявся від будь-яких запрошень, беручи участь у багатьох заходах онлайн.