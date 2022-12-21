Продовжимо наступати: шойгу хоче збільшити чисельність армії росії, названо цифру

шойгу зробив кілька нових заяв

Міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що часткова мобілізація в Росії була нібито проведена для "стабілізації обстановки, захисту нових територій і проведення подальших наступальних дій".

Про це він сказав під час свого виступу на засіданні колегії Міноборони росії, яке відбулося сьогодні, 21 грудня у москві. У засіданні також взяв участь і сам російський диктатор володимир путін.

"Заходи часткової мобілізації виконані своєчасно і в повному обсязі. На військову службу покликано 300 тисяч громадян, які прибувають у запасі... Особливо зазначу активну громадянську позицію росіян. Не чекаючи повістки, понад 20 тисяч надійшли до військ як добровольців", — сказав шойгу.

Також у ході свого виступу він заявив ще й про наміри збільшити чисельність збройних сил Росії. За його словами, їх необхідно довести до 1,5 млн осіб, а кількість контрактників – до 670 тисяч.

Крім того, шойгу назвав пріоритетне завдання росії на 2023 рік. Він заявив, що нею стане продовження так званої "СВО" до її повного завершення.

Нагадаємо, що наприкінці листопада в Росії матері "чмобіків" попросили у влади закінчити війну в Україні. Незабаром у путіна прокоментували прохання.