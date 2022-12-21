"Добилися найнижчої летальності": шойгу зробив чергову безглузду заяву про війну

Міністр оборони росії запевняє, що летальність у війні проти України склала менше половини відсотка

Російські збройні сили під час повномасштабної війни в Україні нібито досягли найнижчої летальності в історії військової медицини.

Про це заявив міністр оборони рф сергій шойгу в ході свого виступу на засіданні колегії Міноборони росії, яке відбулося сьогодні, 21 грудня в москві.

За його словами, військові медики на фронті нібито надають першу допомогу російським військовим за десять хвилин, а до медичних підрозділів доставляють їх приблизно за годину.

Також він підкреслив, що медики досягли низької летальності на етапах евакуації поранених.

"У госпітальній ланці летальність склала менше половини відсотка. Це найнижчий показник за всю історію військової медицини", — заявив шойгу.

Однак у своїй промові міністр чомусь не згадав, як окупанти кидають своїх на полі бою, а також те, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 грудня втрати росії серед особового складу становлять 99 740 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час відступів з Херсона далеко не всім російським окупантам вдалося дістатися до берега цілими, оскільки вони розстрілювали своїх же товаришів по службі. Нагрудна камера одного із загарбників відобразила "friendly fire" момент.

Крім того, блогер Володимир Золкін розповів, як росіяни економлять на загиблих військових, щоб не виплачувати обіцяну суму їхнім сім’ям.