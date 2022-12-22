шойгу "знову" нібито прилетів на фронт: відео

шойгу проінспектував окупаційні війська

У росії заявили, що їхній міністр оборони сергій шойгу, нібито вкотре прибув до зони бойових дій в Україні. Стверджується, що там він перевірив окупаційні війська та привітав загарбників із Новим роком.

Як повідомляється в офіційному Telegram-каналі Міноборони росії, під час нібито візиту на фронт шойгу перевірив умови розміщення військовослужбовців та військової техніки у пунктах тимчасової дислокації. Також там додали, що російський міністр проінспектував позиційні райони військових частин та поспілкувався із військовими.

На завершення візиту міністр оборони росії привітав окупантів з Новим роком.

"Не метуштеся, спокійно, все нормально", — наводить слова шойгу прес-служба Міноборони.

Варто зазначити, що шойгу нібито не вперше проводить інспекцію своїх військ в Україні. Нещодавно росЗМІ поширили відео на якому, він літає на гелікоптері і, як стверджується, оглядає ситуацію на передовій.

Однак, як з’ясувалося, передовою для шойгу виявилася територія тимчасово-окупованого Криму. До фронту російський воєначальник не долетів десятки кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони росії сергій шойгу зробив чергову безглузду заяву про війну в Україні.

Також ми повідомляли, що шойгу захотів збільшити чисельність російської армії.