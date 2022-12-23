Йди на війну, бо грошей нема: у рф зняли скандальну рекламу про армію, актори вже вибачились (відео)

Коротенька історія демонструє злиденне життя російських пенсіонерів і показує, що заробити грошенят в росії вдасться тільки військовим

Росіян потроху готують до другої хвилі мобілізації на війну, водночас заохочуючи йти до контрактної армії. Роблять це, щоправда, вельми дивним чином: через соціальну рекламу, де наочно демонструють бідність громадян рф. Одне із таких відео отримало широкий резонанс у росії: багато хто назвав його справжньою ІПСО, хтось — приписав авторство українцям, а акторам, що відіграли ролі, навіть довелося вибачатися.

Більше деталей розповідають росЗМІ. Мова йдеться про "соціалку", в якій дідусь живе на мізерну пенсію, якої не вистачає на все необхідне, тож вирішує продати автомобіль. Аби цього робити не довелося, його онук укладає контракт із армією рф.

Росіян обурило подібне відео, мовляв, воно є провокаційним, начебто військовослужбовцями стають лише ті, хто хоче грошей. Здивувався побаченим і актор Денис Король, який зіграв хамовитого покупця потриманої "копійки".

У російських соцмережах чоловік заявив, що у початковому сценарії була заявлена інша історія, а всі сцени реклами й узагалі знімалися окремо.

"Після того, як група зробила монтаж, з'явився ось такий результат. Я не менше за вас був здивований! Від свого імені я хочу принести вибачення, що це відео взагалі з'явилося", — написав Король.

Денис Король

За його словами, авторів та замовників відео уже знайшли, вони "самі вже відповідають". Однак ні імен, ні назви студії актор не озвучив на загал.

В мережі ролик і досі вельми бурхливо обговорюють. Українці сміються з того, що в рф не здатні навіть армію правильно пропіарити, а росіяни вимагають притягти авторів відео до відповідальності.

Утім, росіянам не звикати ганьбитися у різноманітних питання. Мало того, що операція "Київ за три дні" перетворилася за місяці війни на сто тисяч мертвих окупантів, так ще й із технікою мають проблеми. Мова йде про "іноваційну розробку" рф, що виявилася вкраденою у китайців.