Зростання криміналу в Росії: які наслідки відчують росіяни за вторгнення в Україну

Залучення у війну абикого обернеться для Москви справжньою катастрофою

Фактична легалізація кримінальних і напівкримінальних армій – одне з рішень російського керівництва, яке після початку повномасштабного вторгнення в Україну почало створювати руйнівні наслідки для Росії. Не тільки Кремль, але і росіяни тепер керуються принципом "війна все спише". Тож через те, що Путін довірив таким людям, як Пригожин і Кадиров, військову роботу в бойові дії залучені карні злочинці, релігійні екстремісти, асоціальні елементи.

Про це повідомив журналіст Денис Стаджи, пише "Цензор.НЕТ". Як зазначається, для Кремля залучення "непотрібних людей" у війну це чудовий спосіб зберегти кадрову армію та "утилізувати" злочинців. Пригожин сам відкрито говорив про це: "40 людей з Пітера, суворий режим, рецидив. … За півроку йдіть додому, отримавши помилування. Ті, хто хоче залишитись з нами, залишаються з нами. Тому варіантів повернутися на зону немає ніяких. Ті, хто приїжджає і в перший день: "Кудись я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертир" і після цього слідує розстріл".

У російському законодавстві немає жодних юридичних підстав, за якими можна було б звільняти десятки тисяч карних злочинців, давати їм до рук зброю, організовувати та відправляти на фронт. При цьому велика кількість таких людей має проблеми з дисципліною, алкоголем і наркотиками. Наслідки такої "легалізації" РФ має вже. Наприклад, можна згадати історію стрільця-кулеметника Павла Ніколіна, який був взятий із зони грабіжником. У Новошахтинську він відкрив вогонь по російських поліцейських.

З іншого боку, у Росії відбувається зрощення криміналу, релігійного екстремізму та регіонального сепаратизму. Наприклад, про випадок цього розповів сам Рамзан Кадиров – до Чечні було відправлено на військово-патріотичне виховання важких підтлітків з усієї Росії та так званих "ДНР" і "ЛНР".

До того ж у країні-агресорці лідери кримінальних армій не бояться вводити понятійний апарат кримінальників у різні сфери життя суспільства. У мережі широко розповсюдили наочну заяву Євгена Пригожина: "Ми не беремо "півнів" у ПВК "Вагнер". Ми рекомендували сформувати з них окрему "півнячу дивізію", яка, безсумнівно, виявить високий бойовий дух. Якщо коротко, серед бійців ПВК "Вагнер" "півнів" немає".

Війська Кадирова, які за фактом просто пририваються образами ісламських воїнів і чеченського земляцтва, є таким же злочинним формуванням. Вони переважно працюють як загороджувальні загони для військових і піаряться в інтернеті. Тим самим вони, як і інші угруповання, демотивують кадрову армію. Вона бачить, як саме поводяться злочинці, і бере приклад. Мародерства, тортури, зґвалтування, вбивства – це те, що стає для них нормою на окупованих територіях.

Злочинні формування водночас переходять на наступний щавель своєї еволюції і починають претендувати на владу. Частина з них збираються стати посиленням для позицій "веж Кремля", коли в Москві почнеться переділ влади. При цьому в регіонах країни можуть виникнути намаганя створювати власні війська, які підкоряються тільки їм, як це відбувається в Чечні.

Ще однією темою, яка продовжує розвиватися в Росії, це економічні злочини. Можні було помітити, наскільки сильно побільшало пожеж на НПЗ, складах, у торгових центрах. Аналітики й експерти схиляються до думки, що це не випадковості, а вигідні власникам випадки, щоб отримати страховку, списати борги та залишити країну. Основними причинами цьому є санкції, через які важко вести бізнес.

Серед небезпечних ризиків, на які підштовхує Кремль свою ж країну, це величезне зростання криміналу вже наступного року. Крім ветеранів війни, які будуть поранені, з ПТСР, ті, хто пішли в запій, будуть десятки тисяч злочинців зі зброєю, дезертири, злидні жителі провінції, кримінальні бізнесмени, безробітні, сепаратисти на Кавказі та вимушені переселенці. Усе це створить виклик для влади в Москві, яка навряд чи знайде вихід з положення.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.