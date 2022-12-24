Прихильників переговорів стає менше: скільки росіян підтримують війну проти України

Росіяни, як і раніше, хочуть війни

Більшість росіян активно стежать за перебігом вторгнення в Україну, а рівень його підтримки залишається на досить високому рівні.

Як йдеться у результатах грудневого дослідження "Левада Центр", нині війну проти України підтримують 71% всього дорослого населення росії.

Останніми місяцями відбулося невелике зниження кількості людей, які підтримують війну, проте на загальній картині це не особливо відображається.

У грудні 41% росіян безумовно підтримували дії своєї армії в Україні, а ще 30% сказали, що "швидше підтримують". При цьому частка тих, хто "швидше не підтримує" та "точно не підтримує" залишається на низькому рівні — 10% і 11% відповідно.

Найбільше прихильників війни спостерігається серед людей віком 55 років і старше, а ось найменш популярна війна серед молоді.

Як і раніше частка тих, хто вважає за необхідне розпочати переговори, вища, ніж тих, хто хоче продовжувати бойові дії. Втім, протягом останніх місяців їхня кількість знижується.

Також на цей раз респондентам запропонували аргументувати свою позицію.

Прихильники мирних переговорів пояснювали свою думку бажанням зупинити загибель людей: "люди гинуть", "гинуть молоді пацани", "занадто багато жертв уже", "вбивати один одного не можна", "краще поганий мир, ніж добра війна".

Прихильники продовження військових дій говорили переважно про те, що "почате потрібно довести до кінця", "до перемоги", "стільки вже зробили, що не можна йти назад", що потрібно "тиснути фашистів", а також про те, що українці "не хочуть світу самі".

Нагадаємо, напередодні російський диктатор уперше за 300 днів назвав свою т.зв. "спеціальну військову операцію" війною, що вже викликало відповідь у США.