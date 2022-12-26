Після нових вибухів на Енгельсі не обійшлося без загиблих (відео)

Точні пошкодження, завдані ворожому аеродрому, будуть відомі після появи супутникових знімків.

У росії знову вибухи на стратегічному аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. Після "бавовни" почалася пожежа. Попередньо є загиблі та постраждалі. Це один із аеродромів, з яких злітає авіація для ракетних ударів по Україні.

За словами губернатора Саратовської області романа бусаргіна, для мешканців загрози немає, з міста нікого не евакуювали. НП сталася на військовому об’єкті, а цивільна інфраструктура не постраждала.

Після вибуху почалася пожежа. За початковими даними, його площа понад 120 кв.м. Телеграм канал "База" повідомляє, що могли загинути троє людей, ще четверо госпіталізовані.

Російські "ізвєстія" публікують відео, як у небі проноситься вогненна куля, а потім лунає вибух. Також зображені машини швидкої допомоги, що прямують до військового об’єкту та поліцейське перекриття.

Раніше "Телеграф" повідомляв про низку вибухів на території російських військових аеропортів. Одним із останніх звучав Курськ — про вибух у районі аеродрому "Халіно" писали місцеві жителі. До цього "бавовну" чули на Енгельсі в Саратовській області та Дягілєво під Рязанню на початку грудня.