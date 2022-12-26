"Так і до Москви долетить": у росії істерика після нових вибухів на аеродромі "Енгельс"

Новини викликали у частини росіян напади агресії

Після вибухів на аеродромі "Енгельс 2" у Саратовській області в ніч проти 26 грудня, в росії знову заговорили про те, що їм щось недомовляють. Особливою причиною для паніки стало те, що загинули троє військових, хоча, за заявами російського міноборони, "безпілотник" був збитий на підльоті.

Користувачі питають, чи не людьми збивали повітряний об’єкт, що наближається, сумніваються в правдивості того, що не було пошкоджень військової авіатехніки, дивуються, як безпілотнику взагалі вдалося долетіти. Їхні сумніви зрозумілі, адже вибухи на "Енгельсі" звучать аж ніяк не вперше. Ще на початку грудня внаслідок "бавовни" там було пошкоджено літак — стратегічний бомбардувальник.

"Так насправді і до Кремля долетять у новорічну ніч!!!!", "Самі свій кордон захистити не можемо, але ще чомусь в Україну поткнулися", коментарі такого типу перемежуються із закликами вдарити по Україні ракетами.

Російські військові оглядачі коментують, що з "Енгельса" в понеділок, нібито, мали завдавати чергових ударів по Україні. Також стверджується, що авіація не постраждала.

Раніше "Телеграф" повідомляв про "бавовну" в районі аеродрому під Курськом. Українські спецслужби вже коментували, що цілями на території росії можуть ставати лише військові об’єкти.