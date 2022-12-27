Війна із Заходом, замах на путіна та розвал росії: топ-6 тез із нового інтерв’ю лаврова

Російський міністр закордонних справ є одним із головних рупорів кремлівської пропаганди протягом багатьох років

Ведення гібридної війни — процес, у якому росіяни серйозно домоглися чималих успіхів за останні кілька років. Окрім активних бойових дій, для посилення тиску використовують і різні елементи інформаційного впливу — за допомогою путінських політиків. Одним із головних спікерів кремлівської пропаганди був і залишається глава МЗС рф сергій Лавров, який недавно розкритикував США за військову допомогу Україні.

Днями ж дипломат дав розлоге інтерв’ю російському агентству ТАСС, в якому говорив про війну, відносини із західними країнами та подальші плани російського керівництва. "Телеграф" зібрав головні заяви лаврова в одному матеріалі.

Про війну з Україною

Нікуди з порядку денного не зникли вигадані російською пропагандою причини, через які росія розв’язала повномасштабну війну з Україною. При цьому у країні-агресорі продовжують загрожувати Києву.

"Наші пропозиції щодо демілітаризації та денацифікації підконтрольних режиму територій, усунення вихідних звідти загроз безпеки росії, включаючи наші "нові землі" ("ДНР", "ЛНР", Херсонську та Запорізьку області), ворогові добре відомі. Справа за малим: виконати їх подобру-поздорову. Інакше питання вирішить армія росії", — самовпевнено заявив лавров.

Про вплив Заходу на війну в Україні

Коментуючи співпрацю української влади з Європою та США, лавров дуже швидко губиться у причинно-наслідкових зв’язках. Спочатку він заявив, що втягувати у конфлікт західних партнерів намагається саме Київ.

"У свою чергу, режим намагається ще глибше втягти американців та інших натовців у вир конфлікту з розрахунку на те, щоб зробити неминучим їхнє лобове зіткнення з армією росії. Досить згадати провокацію 15 листопада з падінням української ракети ППО на території Польщі, яку Зеленський брехливо намагався видати за російську", — зазначив міністр.

Через кілька запитань лавров знову виставив українського лідера людиною, яка не маніпулює Заходом, а є підконтрольною іноземним партнерам — що абсолютно суперечить раніше сказаному.

"Дії країн колективного Заходу та підконтрольного їм Зеленського підтверджують глобальний характер української кризи. Вже ні для кого не секрет, що стратегічна мета США та їхніх союзників по НАТО — перемога над росією на полі бою як механізм суттєвого послаблення чи навіть знищення нашої країни. Заради досягнення цієї мети наші опоненти готові багато на що", — підкреслив лавров.

При цьому дипломат заявив, що головним палієм війни є США, які бажають "ще більше підкорити собі європейських сателітів".

Про застосування ядерної зброї

Міністр закордонних справ росії стверджує, що на Заході "безвідповідально спекулюють", говорячи, ніби в кремлі готові віддати наказ про застосування ядерки. І хоча від нього звучать твердження в стилі "ядерна війна не може бути розв’язана", лавров знову суперечить сам собі буквально через пару фраз.

"Ми говоримо абсолютно про інше: курс Заходу на тотальне стримування нашої країни вкрай небезпечний. Він несе ризики скочування до прямого збройного зіткнення ядерних держав", — заявляє політик.

Про замах на путіна

Росіяни починають розвивати кейс ймовірного замаху на російського диктатора путіна, ймовірно, намагаючись відвернути увагу від чогось важливішого.

"Далі за всіх пішли у Вашингтоні: там якісь "неназвані офіційні особи" з Пентагону фактично пригрозили завдати по Кремлю "обезголовлювального удару", по суті, йдеться про загрозу фізичного усунення глави російської держави. Якщо такі ідеї насправді кимось виношуються, цей хтось має дуже добре подумати про можливі наслідки таких планів", — стверджує лавров.

Про Джо Байдена

Чинний американський президент неодноразово приймав рішення, що стали кісткою поперек горла кремлівському режиму. Не дивно, що сергій лавров намагається виставити саме Байдена винним у багатьох проблемах між країнами.

"Підтримувати нормальне спілкування з адміністрацією Байдена, яка декларує як мету завдання нашій країні стратегічної поразки, об’єктивно не виходить", — заявив він, додавши, що у Вашингтоні обрали головним "конфронтаційний російський курс".

Про співпрацю з Європою та русофобією

Без погроз Європі в інтерв’ю російського міністра також не обійшлося. Щоправда, вони були дуже завуальовані й одразу замасковані під ідею готовності повернутися до співпраці будь-якої миті.

"Якщо і коли на європейській стороні настане гірке похмілля від нинішнього русофобського ражу, а потім і протверезіння, якщо там з’являться виразні національно-орієнтовані політики, які розуміють переваги рівноправного та взаємовигідного партнерства з росією, запевняю Вас, з нашого боку проблем не виникне", — стверджує лавров.

При цьому він підтвердив, що є й ті європейські країни, які "цінують дружбу з росією" — саме з ними Москва і планує продовжувати співпрацю.

Звинувачення інших країн у нелюбові до рф — одна зі стандартних практик кремлівських політиків. Раніше "Телеграф" розповідав, що експрезидент росії дмитро медведєв назвав ворогами кремля чи не половину світу.