Внаслідок пригоди постраждали двоє людей

У відомій частими та раптовими "бавовнами" Курської області бронетранспортер із двома співробітниками прикордонного управління Федеральної служби безпеки підірвався на міні.

Інцидент стався у вівторок, 27 грудня, у районі пункту пропуску "Крупець". Про це повідомляє проект журналістських розслідувань ASTRA.

Зазначається, що двоє прикордонників внаслідок пригоди отримали різні поранення. Їх доставили до ОБЗ "Рильська центральна районна лікарня" комітету охорони здоров’я Курської області.

Пунт пропуску "Крупець" на карті

Водночас Telegram-канал "Mash" передає, що БТР відірвало колесо, а міна, на яку він наїхав, нібито була українського виробництва.

Що стосується постраждалих прикордонників, зазначається, що один із них отримав перелом лівої ноги, а другий — закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що раніше начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева було відправлено у відставку шкодує про початок повномасштабної війни в Україні.