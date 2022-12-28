"Гробові" та вдови: у росії побачили "економічне диво" від війни з Україною

Вдови солдатів росії стають "джерелами розвитку" російських глибинок

Дружини російських солдатів, яких путін відправив воювати проти України, роздивилися економічний феномен від загибелі своїх чоловіків. Мовляв від смерті окупантів у забутих богом селах росії жити стане краще.

Так, в одному з Telegram-каналів вдів російських військових з’явився пост про "економічний порятунок" у вигляді солдатських вдів. За словами автора повідомлення, у багатьох селах та невеликих містах, віддалених від обласних та районних центрів, хронічних проблем дуже багато, зокрема, немає грошей, доріг, шкіл і часто навіть магазинів, але на виручку таким населеним пунктам приходять загарбники, які вмирають в Україні.

"Виплати за загибель військовослужбовця становить досить значну суму за мірками таких населених пунктів. Вдови, які залишилися без годувальника (і часто ще й з дітьми на руках) мимоволі перетворюються на цілі джерела розвитку там, де проживають", — йдеться у пості.

У пості йдеться, що з кожним днем в росії стає таких більше таких випадків. І це не дивно, адже за 9 місяців повномасштабної війни ЗСУ змогли додати російським містам уже понад сто тисяч таких "джерел розвитку".

"Солдатські вдови намагаються облаштувати свій побут, відремонтувати будинок, забезпечити більш гідні умови проживання дітям — і ці солдатські гробові від держави серйозно впливають на місцеві бюджети", — зазначають автори посту.

Також російські дружини сподіваються, що в майбутньому "цей феномен буде вивчений в економічній науці" росії, а багато сіл і міст отримають своє друге дихання саме завдяки тому, що в них живуть солдатські вдови.

Нагадаємо, що, згідно з прогнозом голови ГУР МОУ Кирила Буданова, вже до літа 2023 року ЗСУ зможуть вибити окупантів з території нашої Батьківщини, а це може означати, що, згідно з логікою адміністраторів паблика, скарбнички дружин російських окупантів значно важчітимуть у найближчі півроку.

Також підвищенню рівня життя в російській глибинці сприяють і бої під Бахмутом, куди, за словами Зеленського, окупанти перекидають усі доступні їм ресурси, щоб вичавити бодай якийсь поступ.