На аеродромі Енгельс знову вибухи, а на Брянщині пишуть про знищення російської установки С-300

Україна поки жодних офіційних підтверджень не дає

Поки в Україні лунала тривога, а російські ракети намагалися влучити по об'єктах критичної інфраструктури мирних міст, у телеграм-каналах рф почала ширитися інформація щодо знищення пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300, котра знаходилася у Брянській області. Крім того, вибухи чули й на території військового аеродрому в Енгельсі.

Як у четвер, 28 грудня, повідомив телеграм-канал Mash, жителі міста Енгельс масово інформують про кілька потужних вибухів, які пролунали у районі аеродрому після чого у населеному пункті одразу ввімкнули сигнал повітряної тривоги. Попередньо, там спрацювали системи протиповітряної оборони.

Робота ППО у росії

Губернатор Саратівської області роман бусаргін проінформував, що силами ППО нібито було знищено невідомий об'єкт, проте, чи завдано шкоди аеродрому — не повідомляється. Загрози для мешканців, за словами губернатора, немає.

Крім того, телеграм-паблік STRA, який позиціонує себе як "проєкт незалежних російських журналістів, що зазнали цензури або переслідування у росії" оприлюднив інформацію про те, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300, що знаходилася у Брянській області рф. В результаті обстрілу бойова система була знищена.

Що стосується української сторони, то вона поки цю інформацію не коментує.

Брянська область росії на карті

Також у російському сегменті мережі шириться інформація про те, що масованого обстрілу на ранок сьогоднішнього дня було завдано й по Унецькому району.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уночі 26 грудня на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області (росія) чули низку потужних вибухів. В Україні чергову "бавовну" у рф назвали "наслідком злочинних дій окупаційної армії в Україні".