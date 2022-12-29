На аеродромі Енгельс знову вибухи, а на Брянщині пишуть про знищення російської установки С-300
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Україна поки жодних офіційних підтверджень не дає
Поки в Україні лунала тривога, а російські ракети намагалися влучити по об'єктах критичної інфраструктури мирних міст, у телеграм-каналах рф почала ширитися інформація щодо знищення пускової установки зенітно-ракетного комплексу С-300, котра знаходилася у Брянській області. Крім того, вибухи чули й на території військового аеродрому в Енгельсі.
Як у четвер, 28 грудня, повідомив телеграм-канал Mash, жителі міста Енгельс масово інформують про кілька потужних вибухів, які пролунали у районі аеродрому після чого у населеному пункті одразу ввімкнули сигнал повітряної тривоги. Попередньо, там спрацювали системи протиповітряної оборони.
Губернатор Саратівської області роман бусаргін проінформував, що силами ППО нібито було знищено невідомий об'єкт, проте, чи завдано шкоди аеродрому — не повідомляється. Загрози для мешканців, за словами губернатора, немає.
Крім того, телеграм-паблік STRA, який позиціонує себе як "проєкт незалежних російських журналістів, що зазнали цензури або переслідування у росії" оприлюднив інформацію про те, що Збройні сили України нібито атакували безпілотниками пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-300, що знаходилася у Брянській області рф. В результаті обстрілу бойова система була знищена.
Що стосується української сторони, то вона поки цю інформацію не коментує.
Також у російському сегменті мережі шириться інформація про те, що масованого обстрілу на ранок сьогоднішнього дня було завдано й по Унецькому району.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що уночі 26 грудня на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області (росія) чули низку потужних вибухів. В Україні чергову "бавовну" у рф назвали "наслідком злочинних дій окупаційної армії в Україні".