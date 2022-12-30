"Воюємо з НАТО, а спецоперація за планом": путінській пропаганді видали методичку про те, як підбивати підсумки 2022 року

У кремлі вже готова нова методичка для пропагандистів

Не маючи значних успіхів у війні в Україні росія змушена готувати своїм пропагандистам методички про те, як "правильно" потрібно підбивати підсумки 2022 року, що минає. Рекомендації у документі поділені на чотири блоки: "Головне", "Посилення росії", "СВО" (війна в Україні) та "Новий світопорядок".

Як передає російське видання "Медуза", у розпорядженні їхньої редакції опинився екземпляр цих рекомендацій.

Розділ "Головне"

У цьому розділі автори методички (співробітники Адміністрації президента) рекомендують пропагандистам підкреслити, що кремлівський диктатор володимир путін, відправивши війська в Україну, "прийняв єдине вірне рішення, запобігши нападу України і НАТО, що готується, на територію росії". Вказується, що країни Заходу нібито з 2014 року готувалися до атаки на росію та збиралися "розділити та підкорити російський народ". Примітно, що в 2014 році саме росія почала війну з нашою країною.

Так звана "спецоперація"

Вже традиційно для пропаганди творці рекомендацій радять говорити, що "спецоперація" "успішна", а як підтвердження цього міркують про "захист росією мільйонів російських людей, повернення російських земель та зміцнення національної безпеки".

"У росії тепер 89 регіонів, а площа збільшилася більш ніж на 80 тисяч квадратних кілометрів. Ця територія втричі більша за Крим і вдвічі більша за Словаччину або Хорватію, Данію або Швейцарію. Розширення кордонів росії за рахунок возз’єднання із Запорізькою та Херсонською областями дозволило. Криму перестати бути "островом", відокремленим від материкової частини росії", — цитує видання один із пунктів методички.

При цьому автори не згадують, що москвою не контролюється повністю жоден із чотирьох анексованих регіонів, а той же Херсон був зовсім звільнений українською армією. Також там наголошується на необхідності згадки про те, що мети "спецоперації" з "демілітаризації та денацифікації України" нібито успішно досягаються. Для цього пропонується посилатися на офіційні фантазії російського Міноборони.

Крім того, пропагандисти повинні вкотре підтвердити свою улюблену казку про те, що росія воює не з Україною, а з цілим НАТО — "найпотужнішою військовою машиною в історії людства", яка "не зламала російську армію".

Посилення росії

Тут укладачі тексту пропонують наголошувати на "згуртуванні суспільства". Наприклад, високий офіційний рейтинг путіна (за оцінкою ВЦВГД йому довіряють 78,5% респондентів) вони безпосередньо пов’язують із "безумовною підтримкою росіянами спецоперації"

Новий світопорядок

Тут співробітники Адміністрації путіна називають росію "лідером країн", які "не визнають винятковість Заходу", а також "лідером справедливого, демократичного та багатополярного світу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мали розповідати росіянам пропагандисти після втрати Херсона.

Також ми повідомляли про те, як кремль намагається дискредитувати українську армію.