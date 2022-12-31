Розвідка Данії цікаво "виправдала" путіна за прийняття рішення про вторгнення в Україну

Навряд чи для путіна це стане причиною смерті

Про стан здоров'я російського президента володимира путіна давно ходить вже безліч чуток. Зокрема, ймовірно, що цим можна пояснити навіть повномасштабне вторгнення росії в Україну. Диктатор міг ухвалити це рішення під впливом гормональних медикаментів, які він вживає для лікування.

Про це повідомляє данська газета Berlingske з посиланням на інтерв'ю з керівником відділу аналізу рф у службі військової розвідки країни (FE). Як зазначає джерело, путін проходив лікування гормонами через онкологічне захворювання. Крім манії величі, ще одним побічним ефектом може бути одутле обличчя президента рф.

Однак володимир путін зараз навряд чи страждає від неліковної хвороби, хоча й відчуває хронічні болі. Це пояснює і те, чому він на відео постійно хапається за край столу чи крутиться на стільці. Таким чином у розвідці Данії вважають, що він може не померти від цієї хвороби, але згодом, можливо, еліти росії вирішать, що їм потрібна "сильніша людина" при владі і приберуть його.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у мережі обговорили ще одне відео з путіним, де він має набрякле обличчя, і висловили свої припущення щодо його стану.