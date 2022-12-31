В Україні вбили російського полковника-хабарника: на батьківщині він встиг відсидіти

У 2017 році військовопосадовець був засуджений за хабарництво

У Херсонській області успішно "демілітаризували" ще одного російського полковника, командира 39-го окремої мотострілецької бригади Марата Гаджибалаєва.

Цією приємною звісткою поділилися на сторінці Сулейман-Стальської адміністрації республіки Дагестан (росія) зазначивши, що з трагічно загиблим у Херсонській області командиром Маратом Гаджибалаєвым попрощалися у його родовому селі Зізік.

Варто додати, що інформація щодо ліквідації російського полковника з'явилася ще кілька днів тому, однак офіційних даних про його загибель не було. Попередньо відомо, що його "демілітаризували" українські Збройні сили, накривши "бавовною" один зі штабів росіян. Окрім Гаджибалаєва, там могли загинути ще понад 10 офіцерів.

Також зазначимо, що загиблий російський вояка, вочевидь, був ще й хабарником. Раніше інформація про те, що Гаджибалаєв потрапив у руки правоохоронців порядку через оборудки з деревиною ширилася у росЗМІ. У 2017 році суд визнав його винним в отриманні хабаря у 80 тисяч рублів, а також перевищенні службових обов'язків. Своїми діями він завдав шкоди міноборони росії на 1,6 мільйона рублів і був засуджений до чотирьох років колонії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у москві кількаметрова бурулька впала з даху прямо на голову генерала. Російський чиновник отримав численні травми і був госпіталізований. Його прооперували.