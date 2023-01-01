В рф готуються до введення воєнного стану: навіщо це кремлю і як відреагує суспільство

Військові провали в Україні змушують російське керівництво ухвалювати неприємні рішення

Найближчим часом в росії буде введено воєнний стан з подальшим закриттям кордонів та оголошенням нової хвилі мобілізації. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Очільник відомства записав відеозвернення, в якому закликав росіян замислитись над тим, за що саме вони будуть віддавати своє життя на війні, та попередив про неминучість розплати за все скоєне їхньою державою в Україні.

"Телеграф" з'ясовував, яку мету переслідує кремль, ухвалюючи таке рішення, і чи вплине це на хід війни та настрої в російському суспільстві.

Уникнути мобілізації не вдасться, проте росії вона не допоможе

За інформацією глави Міноборони, введення воєнного стану в росії планується вже на початку січня. Крім того, заборона на виїзд за кордон також буде запроваджена у Білорусі.

"Напередодні нового року я звертаюся до громадян росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед, це стосується жителів великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті і в Білорусі", — повідомив Олексій Резніков.

Варто зазначити, що напередодні аналогічну заяву в інтерв'ю ВВС зробив очільник ГУР МО Кирило Буданов. За даними української розвідки, запуск чергової мобілізаційної кампанії в рф заплановано на 5 січня.

На тлі військових поразок в Україні кремлю все важче просувати наративи про успішний перебіг так званої "СВО". Збройні сили рф протягом шести місяців не можуть захопити невеличке місто Бахмут, де вже втратили кілька десятків тисяч своїх солдат. А втрата контролю над Херсоном стала особистим приниженням для володимира путіна, який незадовго до відступу своїх військ урочисто "приєднав" область до росії.

Гострий дефіцит живої сили штовхає військово-політичне керівництво росії на призов до армії в'язнів і не залишає іншого виходу, ніж оголошення другої хвилі мобілізації. Цього разу — загальної. За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, введення військового стану дасть кремлю більше можливостей для позбавлення прав та свобод населення і керування суспільством.

"Ухвалення цього закону передбачає закриття кордонів, унеможливлення виїзду з країни певних категорій населення, обмеження пересування, оголошення загальної мобілізації, введення ще більш жорсткої цензури і багато іншого. У кремлі добре розуміють, що провести другу хвилю мобілізації без оголошення військового стану їм не вдасться", — зазначає експерт в коментарі "Телеграфу".

Станом на сьогодні в рф планують мобілізувати близько 500 тисяч громадян, каже Олег Жданов. Таке збільшення особового складу могло б вплинути на хід війни, якби у військового керівництва росії була можливість прийняти, належним чином підготувати та озброїти нові кадри.

"Проблема полягає у тому, що для цього необхідні великі ресурси та 6 місяців навчань на полігонах. Без виконання цих умов будь-яка кількість мобілізованих не несе для нас жодної загрози. У цьому сенсі введення військового стану буде направлене скоріше на розширення можливостей військкоматів", — пояснює полковник.

В кремлі вже побоюються бунтів

Минула кампанія з мобілізації 300 тисяч військовозобов'язаних росіян на війну з Україною спровокувала масовий відтік чоловіків за кордон та численні акції протесту в низці регіонів рф. Враховуючи цей досвід, цього разу кремль буде діяти більш гнучко та обережно, впевнений політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, фактично військовий стан в росії вже діє. У прифронтових регіонах — у повному обсязі, у решті областей — частково. На законодавчому рівні це рішення буде ухвалено вже хоча б для того, щоб закрити кордони для військовозобов'язаних громадян. Водночас російська влада уникатиме масового розсилання повісток, щоб не спровокувати занепокоєння серед населення.

"Мобілізація тривала весь цей час, просто це не афішувалося. Так буде й надалі. Найактивніше призов буде проводитись у провінції та глибинках, де громадяни йдуть на убій більш покірно, ніж в мегаполісах. Масових мобілізаційних заходів не буде в тих регіонах, де минулого разу спостерігався найбільший спротив. Наприклад, у Дагестані, ймовірно, кампанія матиме менші масштаби", — пояснює політолог в коментарі "Телеграфу".

Враховуючи реальне положення справ армії рф в Україні, приховувати від суспільства мобілізаційні процеси протягом довгого часу владі все одно не вдасться. Адже особистий склад окупаційних військ потребуватиме постійного підживлення. Коли росіяни зрозуміють, що тепер війна — це не картинка у телевізорі, а невідворотна перспектива майже для кожного з них, і втекти від неї у сусідню Грузію вже не вдасться, градус напруги в суспільстві почне стрімко зростати. Перехід від страху та обурення до прямих протестів і бунтів в таких умовах стане питанням часу.