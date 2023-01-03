Рідні знищених у Макіївці окупантів вийшли на мітинг у Самарі: без цинізму не обійшлося (відео)

Дружина російського генерала закликала до помсти за загиблих у Макіївці

У Самарі (росія) пройшов мітинг у пам'ять про знищених у Макіївці російських солдатів. На заході дружина російського генерала видала цинічну промову про підступний Захід та помсту за окупантів.

Як пише видання "Медуза", на мітинг зібралося близько 500 осіб із російськими триколорами та символікою "Єдіной Росії". Вони поклали квіти біля Вічного вогню, а одна з активісток (дружина командувача другої гвардійської армії катерина колотовкіна) виступила з промовою.

Під час виступу, колотовкіна поквапилася заявити, що її чоловік — генерал андрій колотовкін — не мав стосунку до загиблих, але вона попросила його про помсту.

"Ми разом зламаємо ворога. Нам не залишили вибору. Ні ми, ні наші чоловіки не хотіли війни. Але весь Захід згуртувався проти нас. Згуртувався, щоб нас знищити, нас і наших дітей. <…> Ви знаєте, вперше з початку "спеціальної військової операції" (війни проти України. — Ред.) я попросила (чоловіка. — Ред.) помститися за сльози матерів, за невтішних вдів, за сиріт. Ми не пробачимо. І однозначно перемога буде за нами", — каже колотовкіна.

Виступ колотовкіної вже встиг зчинити галас у мережі. Багато користувачів відзначили сміховинність чергових заяв про "Захід проти росії", "ми не хотіли війни" та "у нас не було вибору". А дехто навіть почав підозрювати, що такою популяризацією інциденту в Макіївці та висловлюваннями про помсту росіян можуть готувати до нової хвилі мобілізації. Вона, до речі, за даними українських розвідників, має розпочатися вже з дня на день.

Нагадаємо, що новорічної ночі ЗСУ завдали удару по розташуванню російських військових у Макіївці (Донецька область). Внаслідок обстрілу загинули сотні окупантів.

Крім того, пізніше з’явилася інформація про аналогічні удари ЗСУ та в інших містах.