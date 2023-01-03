путін грає у воєначальника: зробив "важливе" доручення шойгу

шойгу має підготувати доповідь для путіна

Президент росії володимир рутін, який незабаром може втратити підтримку російського народу, мабуть, вирішив підняти свій рейтинг серед ура-патріотів і показати, що контролює ситуацію у війні в Україні.

Як зазначається на сайті президента росії, Володимир путін доручив своєму міністру оборони сергію шойгу представити доповідь про забезпечення військових частин і підрозділів росії, які беруть участь у так званій "спецоперації" в Україні.

Путін хоче дізнатися, чи забезпечені окупанти всім необхідним, у тому числі, озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріальними засобами та ресурсами.

"Міноборони росії подати доповідь про забезпечення військових частин і підрозділів Збройних сил російської федерації, які беруть участь у спеціальній військовій операції ( війні в Україні — Ред .), озброєнням, військовою та спеціальною технікою, матеріальними засобами та ресурсами, у тому числі обмундируванням та екіпіруванням, мобільними засобами розвідки, засобами індивідуального бронезахисту та маскування, а також щодо заходів, які вживаються для покращення роботи Міноборони росії у цій сфері", — йдеться у повідомленні.

Черговий гучний указ путіна вже прокоментували у Мережі. Багато росіян скаржаться на те, що указ явно не своєчасний і скоріше має популістичний характер. В інших заяви путіна викликали лише сміх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін насмішив мережу новим указом щодо Херсонської області.

Також ми повідомляли про те, що в мережі помітили недобре з новорічним зверненням путіна.