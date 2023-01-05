Розмова Ердогана з путіним: стало відомо, що відповіла росія на пропозицію щодо України

путін вкотре наголосив на потребі "сприйняття нової територіальної реальності"

Президент росії володимир путін під час своєї телефонної розмови із турецьким лідером Реджепом Тайипом Эрдоганом наголосив на відкритості москви до діалогу з Києвом, однак при умові "виконання ним вже відомих вимог та обліку нових територіальних реалій". Тобто вчергове зазначив, що рф не готова віддавати захоплені нею українські території.

Як у четвер, 5 січня, повідомили росЗМІ, путін також вчергове акцентував на нібито деструктивній ролі Заходу у російсько-українській війні через те, що партнери Києва "накачують його зброєю, а також надають Україні інформацію та цілевказівки". На думку президента росії, цим вони лише підштовхують українську сторону до продовження конфлікту.

Нагадаємо, що напередодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вчергове поспілкувався телефоном із російським диктатором володимиром путіним. Серед тем, які обговорювали лідери двох країн стала і війна в Україні. Крім того, Ердоган не упустив можливості вчергове наголосити на потребі відновлення переговорного процесу між ворогуючими країнами, а також закликав путіна до "справедливого рішення" щодо України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як турецький лідер Реджеп Ердоган виступив із черговою заявою щодо російсько-український переговорів. Зокрема, він наголосив, що планує докласти максимум зусиль, аби все ж організувати діалог між ворогуючими сторонами.