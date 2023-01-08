"Бідолашні лавров і медведєв": переживання росіян через відключення iPhone породили нові жарти

Росіянам пропонують переходити на кнопкові або дротові телефони. А пізніше — знову вигадати колесо

В російській федерації продовжується істерика громадян через імовірну зупинку роботу смартфонів iPhone. Не утрималась від коментарів на цю тему навіть відома кремлівська пропагандистка маргарита симоньян. На її думку, таке рішення компанії вельми "тупе", адже США начебто можуть втратити можливість слідкувати за росіянами у разі відключення "яблучних" телефонів у рф.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі. "Телеграф" зібрав найкращі реакції користувачів мережі на цю подію — як з боку росіян, так і українців. Варто одразу зазначити, що росія, яка може залишитися без популярних "айфонів" вельми потішила наших співвітчизників.

За словами сімоньян, саме iPhone є найбільш "ефективним інструментом слідкування ever" за росіянами. При цьому вона підкреслює, що США приймають вельми необдумане рішення.

"Але, з іншого боку, коли вони діяли винятково розумно?" — резюмувала пропагандистка.

Допис маргарити сімоньян

Цікаво, що в коментарях до її допису російські громадяни намагаються "тримати обличчя" і показувати, що їм не так і потрібні американські "айфони". Хтось пропонує переходити на китайські смартфони, а хтось навіть згадав про вітчизняне виробництво. Є й ті, хто переконаний, що "яблука" продовжать працювати, якщо не встановлювати останні оновлення — типове "піратське" мислення жителів рф.

Не оминув теми й український сегмент інтернету. Чимало хто не розуміє, чому росіяни й досі користувалися iPhone, якщо були певні у слідкуванні. Також юзери висловлюють своє співчуття московським політикам, більшість із яких користується саме розробкою Apple.

Уже розпочалася навіть народна творчість

Слід зазначити, що Україна теж не лишається осторонь ізоляції росії від світу. "Телеграф" нещодавно повідомляв, що президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти десятків російських артистів. Серед них — відомі путіністи Філіп Кіркоров, Федір Добронравов та багато інших. При цьому в ОП натякнули, що цей список далеко не повний, тож обмеження продовжаться.