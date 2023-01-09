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"Поділити Україну": у кремлі відповіли на заяву Данілова щодо таємних переговорів

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Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв
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дмитро пєсков заперечує переговори кремля із Заходом Новина оновлена 09 січня 2023, 12:58
дмитро пєсков заперечує переговори кремля із Заходом

У кремлі вдали, що хтось переплутав українського та російського козака

У кремлі запевняють, що заступник керівника адміністрації президента рф дмитро козак не їздить на зустрічі з колишніми європейськими політиками і не веде переговорів з чиновниками ЄС про "поділ" України.

Про це прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив у коментарі пропагандистському інформагентству РИА "Новости".

"Ніхто про це (про переговори кремля з представниками Заходу. — Ред.) не каже, це чергова качка. Причому, якщо я правильно розумію, там справді у них були якісь повідомлення, але вони були про іншу людину з прізвищем Козак. У них там, на мою думку, в Раді є теж людина з таким прізвищем (йдеться про проросійського нардепа Тараса Козака, кума Віктора Медведчука. — Ред.)", — заявив представник кремля.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що зараз заступник керівника АП рф Дмитро Козак їздить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі, і через них "передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво і змусити нас, щоб ми вийшли на якесь перемир’я”.

За його словами, так росія намагається нав’язати світові сценарій "заморожування" війни в Україні країни за "корейським варіантом" із поділом країни за аналогом "38 паралелі".

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#Переговори #Дмитро Пєсков #Качка #Дмитро Козак #Тарас Козак