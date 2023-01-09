Регіональні збройні формування: навіщо Москва ініціює їхнє створення

Поплічники путіна самостійно просувають ідею створення регіональних Центрів підготовки бійців

У різних регіонах російської федерації місцева влада активно створює власні збройні формування, які їй підкорюються. Тут очевидно, що еліти готуються до програшу у війні з Україною та подальшого розпаду імперії. Однак і в самій москві готуються до цього повним ходом – у грудні там запропонували створити Центри підготовки бійців по всій росії. Про це пише журналіст-оглядач Денис Стаджи.

З такою ідеєю до путіна звернулися його ж поплічники — віце-прем'єр, повноважний представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв і перший заступник керівника адміністрації президента росії Сергій Кирієнко. До того ж підтримують це і наближені до Путіна олігархи Ковальчуки, яких аналітики вважають головними ідеологами вторгнення росії в Україну.

Центри можуть стати паралельними воєнізованими структурами, яким керують лише влади регіонів. Про таке навіть у найсміливіших фантазіях не міг думати жоден російський регіоналіст. Така ініціатива може вказувати на недовіру до позиції державних силових структур росії в умовах кризи.

З іншого боку, створення таких Центрів, де готуватимуть військові кадри, це ще не створення армій. Адже формувати власні армії регіонам дозволили ще понад півроку тому. Наприкінці весни почали з’являтися перші іменні добровольчі формування, куди закликали добровольців для підписання контрактів та мобілізованих. Ця кампанія набрала ширших обертів у липні 2022 року. Тоді зобов’язали кожен регіон створити принаймні один такий батальйон і профінансувати його. Наприкінці року їх налічувалося вже близько 60 штук.

У кремлі вирішили зробити ставку на регіональну ідентичність при формуванні "національних батальйонів" у тому числі через зниження довіри до федеральної влади та державного курсу. Цим москва створює ризики для себе. Звісно, вони не вірять, що хтось з цих батальйонів повернеться додому живим, але ветерани загрозу можуть викликати. Без роботи, подекуди з неврахованою зброєю та зрушеною психікою вони стануть ідеальним матеріалом для вербування особами, які захочуть створити власні армії.

Також у випадку дестабілізації влади кремля чи в разі конфлікту між федеральним центром і одним із губернаторів регіонів такі армії можуть заручившись підтримкою еліт чи самостійно взяти до рук зброю, аби захопити владу. Схожа ситуація вже складалася в Радянському Союзі, коли збройні формування підвищували ризики конфліктів до високого рівня.

"Я на своєму гіркому досвіді спостерігав за розвалом Радянського Союзу та Радянської армії. За аналогією можу сказати, що ці батальйони – це кістяк майбутніх національних армій, які розгортатимуться на території росії. …Наразі створення цих територіальних батальйонів дає ґрунт для того, щоб з'явилися люди, які мають бойовий досвід, що брали участь у бойових діях. Вони повернуться додому і, не дай боже, їх залучать, запропонують їм добрі посади", — коментував навіть абсолютно рашистський, імперсько мислячий полковник Віктор Алксніс.

Однак це все мало турбує Кремль. З останніх новин: прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін доручив створити 16 військових навчальних центрів при федеральних вишах. Географія їх розташування дивним чином збігається з картою розпаду рф на регіони, яку малював у себе голова української розвідки Кирило Буданов.

У будь-якому випадку не просто сказати, навіщо москва самостійно ініціює розпад імперії на частини. Можна тільки припустити, що політичні еліти кремля вже знають, що війна скоро буде програна, режим у росії паде і треба буде шукати собі нове місце в одній із новосформованих держав.

Матеріал підготовлено за аналізом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.