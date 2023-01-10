"Санич брехати не буде": у мережі підняли на сміх вкид пропагандистів щодо "наступу" ЗСУ на Ростов

Позначки на карті, за версією росіян, були зроблені не пізніше ніж пів року тому

У росії вчергове "вливають у вуха" людей неправду інформацію щодо планів України на захоплення нею російських територій. Зокрема, цього разу у рф видали фейк про те, що Збройні сили України нібито планували наступ на такі міста як Таганрог та Ростов.

Таку інформацію повідомили проросійські "ріа новини", оприлюднивши сюжет, на кадрах якого показали радянську карту, на якій нібито позначені "цілі наступу" українських військових. Одна з позначок — це нинішній Маріуполь, який вказаний за старою назвою "Жданов" (1948 — 1989 роки).

Крім того, пропагандисти заявили, що Збройні Сили України нібито планували "вторгнутися" у російські Таганрог та Ростов-на-Дону. За словами росіян, ця карта була виявлена під час окупації районів біля Авдіївки (Донецька область) і передана в подальшому "компетентним людям".

"Командування українських військ планувало наступ на російські міста Ростов-на-Дону та Таганрог, відповідні позначки щонайменше піврічної давності є на картах, виявлених на покинутих українських позиціях під Авдіївкою", — повідомив командир одного з російських підрозділів із позивним "Санич".

В українському сегменті Мережі і, до речі не тільки там, чергову фейкову заяву окупантів вчергове підняли на сміх. Українці саркастично цікавляться, чого ж "ціллю" ЗСУ не стала москва, а також жартівливо радять росіянам не дати можливості українцям здійснити задумане. Для цього, на думку автора коментаря, жителям прикордонних із Україною міст варто самостійно знищити усі залізничні сполучення, знести лінії електропередач і підірвати нафтобази.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російські пропагандисти розкрутили черговий маховик пропаганди щодо так званої "операції відплати" за новорічний удар ЗСУ по місцю дислокації окупантів у Макіївці. Однак західним аналітикам вдалося швидко розвінчати цей фейк.