У росії проблеми на фронті: у Британії розповіли, що означає зміна командувача окупаційних сил

У кремлі зрозуміли, що кампанія пішла не за планом

Зміна керівника російських окупаційних сил в Україні може свідчити, що кремль усвідомив виклики та серйозність ситуації, з якими він зіткнувся.

Як мовиться в огляді розвідки Великої Британії, зміна т.зв. "керівника об’єднаних сил" сергія суровікіна на начальника генштабу валерія герасімова говорить про те, що російський диктатор володимир путін "значно змінив підхід до управління війною".

Зокрема британська розвідка вважає, що подібна зміна керівництва є свідченням того, що росія потрапляє в дедалі серйознішу ситуацію, а її військова кампанія не відповідає стратегічним цілям.

При цьому у відомстві вважають, що цей крок, швидше за все, буде вкрай негативно сприйнятий ультранаціоналістичною та військово-блогерською спільнотою, яка й раніше активно критикувала генштаб за провали на полі бою.

Також очікується, що авторитет суровікіна значно впаде, хоча його і тепло сприйняли зазначені групи населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив із полковником запасу ЗСУ, військовим експертом Владиславом Селезньовим, який розповів, що така зміна керівництва говорить про те, що путін може готувати масштабнішу ескалацію конфлікту проти України.