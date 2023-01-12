Убив матір, але став "героєм" для путінців: мережу вразила історія з росії

У рф "вагнерівця" вважають справжнім "героєм"

У російському місті Сєрові (північ Свердловської області) з урочистостями провели в останню путь 46-річного Сергія Молодцова, якого ліквідували на війні в Україні. До складу приватної військової компанії "Вагнера" чоловік потрапив з колонії, де відбував покарання за жорстоке вбивство власної матері.

В Оприлюдненому некролозі росЗМІ називають чоловіка "героєм", "творчою особистістю", та "людиною із добрим серцем".

"Він був творчою натурою, займався різьбленням по кістці, працював в ювелірній майстерні. Близькі згадують Сергія як напрочуд неординарну людину, яка любить життя. Він був чесною людиною. Правда для нього — це головне. Завжди відгукувався на чужу біду, допомагав слабким і нужденним. Про таких кажуть: "сорочка-хлопець". Він любив музику, свободу, швидкість. Світла пам'ять!", — йдеться в тексті публікації.

Сергій Молодцов - черговий російський "герой"

Попри те, що Молодцов має вкрай жахливе минуле, пов'язане із жорстокою розправою над власною матір'ю, його поховали із почестями, ніби справжнього "героя": труну із тілом "вагнерівця" виносили військові, а слова прощання і скорботи висловлювали ветерани, які говорили про гарні якості ліквідованого окупанта.

Варто додати, що у матеріалах кримінальної справи, фігурантом якої є Молодцов, він власноруч забив свою матір до смерті, перебуваючи у нетверезому стані. Окупант завдав літній жінці не менше шести ударів по голові, тулубу та кінцівках. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

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