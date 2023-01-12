Віддають російське селище Україні? У путінців конфуз з лінією оборони у Білгородській області

Один із населених пунктів Білгородської області "відрізали" від росії

Один із населених пунктів Білгородської області росії, яка, до речі, регулярно трясеться від вибухів, опинився на "передку" після початку будівництва "засічної оборонної межі". Місцевому губернатору довелося заспокоювати своїх громадян, які після виникнення цієї ситуації опинилися в подиві.

Як пише російське видання "Медуза", мешканець Білгородської області Сергій Єрмаков поскаржився губернатору в’ячеславу гладкову, що "засічна оборонна риса", яку росіяни почали зводити через "напружену ситуацію в регіоні", проходить за населеним пунктом (назва не уточнюється), в якому він живе. Таким чином, ці мешканці буквально залишилися відрізаними від решти росії.

гладкову під час прямого ефіру в соцмережі "Вконтакті" довелося пояснювати білгородцю, що "обстановка не дозволяє провести засічну межу прямо по кордоні з Україною". Він додав, що всі роботи проводяться за згодою з Міністерством оборони.

"Знаходження окремих населених пунктів і господарств попереду чи позаду рис не говорить про те, що хтось когось кинув або хтось не захищений. Вона потрібна для того, щоб протверезити наших ворогів, хто хоче задумати щось погане. Сподіваюся, цього не станеться", — передає видання слова губернатора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни будують на Сході України "лінію Вагнера".

Також ми повідомляли про те, що в Білгородській області Росії виникла пожежа після "прильотів".