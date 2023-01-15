"Майбутній герой росії": маніяк, який убив 80 людей, хоче вирушити воювати в Україну (відео)

Попков відбуває два життєві терміни

До лав ПВК "Вагнера", в які пригожин вербує зеків з російських в’язниць, хоче вступити "ангарський маніяк", засуджений за вбивство 80 осіб. Серійний убивця хоче вирушити на фронт до України, коли відступлять холоди.

Як передають російські пропагандисти, вбивця Михайло Попков, який зараз відбуває покарання у вигляді двох довічних термінів, зізнався у своєму бажанні піти воювати проти України. У зв’язку з вербуванням ув’язнених для війни не виключено, що йому може випасти така можливість, а потім, якщо йому вдасться вижити, маніяк буде помилуваний і продовжуватиме жити вже серед звичайних росіян. Однак, за словами Попкова, поки що йому такої пропозиції не надходило.

У розмові з журналістами вбивця сказав, що готовий вирушити на фронт, але в ідеалі йому "січень-лютий пережити", тому що не хочеться опинитися в холодній траншеї після теплого приміщення.

"Якщо я скажу, що в мене є таке бажання, це не зовсім щиро буде. Все-таки тому, що це не комп’ютерна іграшка, і це не книжка художня. А якщо реально виходити, об’єктивно, чесно, протягнути б ще січень-лютий, самі морози. Для мене морози – гірші. Я б, може навіть, не замислюючись погодився ”, – передають пропагандисти слова вбивці.

У мережі думки росіян щодо цієї можливості для маніяка розділилися, деякі були шоковані, деякі вітали, а інші поставилися з гумором, припускаючи, що навряд чи таку людину випустять із в’язниці.

Хто такий михайло попков

За даними з відкритих джерел, михайло вікторович попков, відомий як "ангарський маніяк" — російський серійний вбивця і ґвалтівник. У період з 1992 по 2010 рік скоїв 80 доведених вбивств в Іркутській області, головним чином в Ангарську та його околицях: його жертвами стали 79 жінок та міліціонер. Михайло Попков був молодшим сержантом МВС росії і до звільнення в 1998 році з міліції вчиняв деякі злочини у формі міліціонера та на службовій машині. Маніяк був заарештований після поновлення кримінальної справи та зіставлення у березні 2012 року його генотипу та результатів молекулярно-генетичної експертизи останків жертв, проведеної ще у 2003 році. Засуджений до двох довічних термінів позбавлення волі

У 2020 маніяк зізнався ще у 2 вбивствах та отримав ще 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кого росіянам показали як "героїчних" вагнерівців.