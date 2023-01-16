Торпеда судного дня: у росії заговорили про успіхи у випробуванні ядерної суперзброї (відео)

Перевірили окремо вузли суперторпеди, здатної викликати цунамі за пів кілометра заввишки

Російське брязкання ядерною зброєю триває. У ЗМІ Росії з’явилися дані з посиланням на джерело, близьке до військового відомства, про те, що перший боєкомплект суперторпед "Посейдон" виготовлений.

Про це пише ТАРС, наголошуючи, що офіційного підтвердження немає. Призначені торпеди для атомного підводного човна спецпризначення "Білгород". Окремі випробування основних вузлів, включаючи ядерну установку, нібито завершено успішно.

Торпеди "Посейдон" це одна із заявлених російської суперзброї поряд з ракетами "Кинжал" або "Сармат". Згідно з проєктом, така ракета може знищити мільйони людей одним ударом — її заряд може дорівнювати 55 атомним бомбам, скинутим на Хіросіму. Через потужність її називають "зброєю судного дня". Оцінки потужності різняться — від 10 до 100 мегатонн.

Торпедою назвати цю конструкцію можна дуже умовно. По суті це безпілотний підводний човен завдовжки 24 метри. Перевозити її може лише спеціальний носій. У "Посейдона" може бути не тільки звичайний ядерний заряд, а й "брудний", розрахований на максимальне зараження. Відстань, на яку "Посейдон" може доплисти офіційно — 10 тис.км.

Небезпека зброї не лише у зараженні — сила вибуху має викликати мегацунамі заввишки 500 метрів, щоб зносити прибережні міста. Однак у нього є чимало й слабких сторін, зокрема шумність, через що його легко виявляють сенсори. У країн НАТО є ракети, здатні при доопрацюванні вразити "Посейдон", а також підводні човни, які можуть знищити носій.

Розробка "Посейдона" — спадщина СРСР, де проєкт не реалізували через низку проблем. Під час гонки озброєнь у США починали будувати антиторпеду, але чи було завершено роботу, чи згорнуто невідомо. Раніше "Телеграф" розповідав, що у росії регулярно заявляють про готовність суперзброї, серед іншого — бойових лазерів.