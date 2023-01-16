Удар росіян по Дніпру: пєсков "пояснився" і натякнув на Арестовича

Сам Арестович аргументував свої слова тим, що "просто дуже втомився"

У росії вперше відреагували на трагедію у Дніпрі, де ракета окупаційної армії поцілила по багатоповерховому житловому будинку, поховавши під завалами десятки його мирних жителів. Зокрема, кремлівський речник дмитро пєсков заявив, що російська армія не завдає ударів по житлових будинках і об'єктах соціальної інфраструктури і це підтверджують навіть слова декого з представників української влади. Мова, вочевидь, йшла про радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, який, під час коментування трагедії, необачно заявив, що ракета рф поцілила у житлову багатоповерхівку нібито тому, що її збили українські сили ППО.

Про це у понеділок, 16 січня, повідомили російські "ріа новини".

"Армія рф не завдає ударів по житлових будинках або об'єктах соціальної інфраструктури. Удари завдаються по військових цілях: очевидним або замаскованим. Ви самі бачили висновки деяких представників України, де йшлося про те, що ця трагедія стала наслідком дії контрракет і ППО", — сказав пєсков.

Варто нагадати, як у Збройних силах України прокоментували публічну заяву Арестовича щодо нібито збиття російської ракети силами ППО, після чого ту влучила у житлову багатоповерхівку, наголосивши, що в Україні навіть немає такої зброї, котра могла б збити ракету типу Х-22.

Також "Телеграф" повідомляв, як голова територіальної оборони Дніпропетровщини Геннадій Корбан назвав імена двох загиблих під завалами дітей.